Stasera in TV: in onda “Shutter Island”

Mercoledì di inizio novembre noioso? La redazione vi consiglia dei film indimenticabili e dei programmi televisivi da non perdere.

The old Man & the Gun [RaiUno,21.25]: Forrest Tucker nell’arco della sua vita ha eseguito diverse rapine in banca, ed è uscito spesso dal carcere. Durante i suoi colpi Forrest non utilizza armi. Un bravissimo detective John Hunt cerca di arrestarlo.

Shutter Island [Iris,21.00]: nel 1954 due agenti federali vengono mandati a Shutter island per investigare sulla comparsa di una donna molto pericolosa, che era rinchiusa nell’ Istituto mentale Ashecliffe, medici e dottori sostengono che sia fuggita senza lasciare nessuna traccia. Ma l’agente Daniels non crede che sia così ed inizia ad avere dei sospetti sul personale della clinica.

Tutta un’altra vita [Rai Movie,21.15] : Gianni è un tassista romano, infelice della propria vita. Durante una vacanza alle Maldive, un cliente miliardario dimentica le chiavi della sua villa. Gianni se ne impossessa e vivrà una vita fuori dal comune.

X Factor 2021 [Tv8,21.30]: riecco uno degli show più amati in Italia, i numerosi concorrenti si sfideranno sul palco per convincere i giudici: Mika, Emma, Manuel Agnelli e Hell Raton.