Coronavirus Sicilia, a Catania ancora troppi contagi: il bollettino

Il ministero della salute ha pubblicato i dati con i nuovi positivi al coronavirus. La situazione in Sicilia è stabile, ma Catania è ancora la provincia più colpita. Il bollettino.

Il Ministero della Salute ha reso noti i dati dei nuovi positivi al covid nelle ultime 24 ore. Tuttavia, in Italia, si contano 5.188 nuovi positivi al coronavirus e un incremento di 63 decessi.

In Sicilia, la situazione è stabile. Infatti, i nuovi positivi al covid sono 398 per un totale di 7.401. Inoltre, i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 7. Catania, è la provincia più colpita in Sicilia con oltre la metà dei contagi totali.

La situazione in Sicilia