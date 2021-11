WhatsApp, novità in arrivo su cancellazione di messaggi: ecco quali

Preoccupati per messaggi su WhatsApp impossibili da cancellare? In arrivo novità che faranno tirare un sospiro di sollievo.

WhatsApp, la più nota app di messaggistica, stupisce continuamente con delle novità: l’ultima riguarda la cancellazione dei messaggi in chat. Fino a questo momento è imposto un perentorio limite di 4.096 secondi, ovvero 1 ora 8 minuti e 16 secondi. Si punta, ora, a fare in modo che gli utenti possano far sparire i messaggi senza controllare l’orologio, dunque quando più si desidera.

Secondo le ultime indiscrezioni, tuttavia, la nuova funzione sarebbe ancora in fase di test: ciò significa che per il rilascio ufficiale, dunque per un nuovo aggiornamento dell’app, bisognerebbe attendere ancora un po’ di tempo.

Ciò che appare certo è che, se introdotta, la novità piacerebbe molto a chi usufruisce quotidianamente di WhatsApp: questi direbbero, così, addio ad ogni limite e potrebbero sempre eliminare messaggi presenti anche in chat accantonate da parecchio tempo.