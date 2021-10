Maltempo nel Catanese, quasi 200 interventi in 24 ore: si cerca ancora donna dispersa

Nelle ultime 24 ore, a Catania e provincia, i Vigili del Fuoco hanno già portato a termine quasi 200 interventi . Tuttavia, poco più di 200 sono quelli ancora in attesa : è ciò che trapela dall’aggiornamento fornito dagli stessi Vigili intorno alle ore 12.

Al momento si stanno effettuando principalmente svuotamenti di locali allagati e interventi tecnici per danni d’acqua e dissesti statici. Sono, inoltre, in corso le ricerche della donna che risulta ancora dispersa all’interno del territorio del Comune di Scordia, sempre in provincia di Catania.