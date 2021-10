Aeroporto di Catania, dirottati alcuni voli causa maltempo: le ultime notizie

Catania è stata colpita dal maltempo durante la giornata di ieri e a causa di ciò molti voli aerei sono stati dirottati verso altri aeroporti impedendo l'arrivo in Sicilia. Gli ultimi aggiornamenti.

Nella serata di ieri molti voli in arrivo all’Aeroporto di Catania, a causa del maltempo, sono stati dirottati verso altri scali. Tuttavia, tra ritardi e dirottamenti, i passeggeri sono stati costretti ad attendere in aeroporto a causa del maltempo, delle forti piogge e venti che hanno attraversato gran parte dell’Isola.

Il maltempo, infatti, ha condizionato le operazioni di atterraggio, impedendo l’arrivo in Sicilia e dunque molti voli sono stati dirottati verso gli scali di Brindisi, Cagliari, Napoli, Roma e anche Comiso e Trapani. Innumerevoli anche sono stati i ritardi sia in arrivo che in partenza nello stesso scalo di Catania Fontanarossa.

L’allerta meteo rimane in vigore anche nella giornata odierna. Dunque, per quanto riguarda i voli in arrivo e in partenza nella giornata di oggi 25 ottobre, si attendono comunicazioni ufficiali su eventuali disagi che potranno condizionare la natura di alcuni voli.