Abbonamento studenti Amts/Fce : agevolazioni per i “parcheggi scambiatori”

Novità in arrivo per tutti gli studenti di Unict che hanno richiesto l'abbonamento agevolato Amts/Fce. Oltre, all'ampliamento delle tratte nuove agevolazioni riguardanti i "parcheggi scambiatori".

Importanti novità in arrivo per gli studenti di Unict. Infatti, dopo l’annuncio delle nuove tratte Amts in convenzione con Fce l’ultima novità riguarda la gratuità dei parcheggi scambiatori: Sanzio, Due Obelischi, Nesima e Santa Sofia. Tuttavia, tutti gli studenti in possesso del nuovo abbonamento Amts/Fce potranno utilizzare i parcheggi scambiatori scaricando il proprio pass sul portale smart_edu dell’Università di Catania.

Le nuove tratte

La tratta Metro Milo – Parcheggio Santa Sofia effettuerà le seguenti fermate:

Metro Milo;

Viale Fleming;

Viale Andrea Doria;

Cittadella Universitaria;

Policlinico;

Dipartimento di Agricoltura;

Parcheggio Santa Sofia.

La nuova tratta Parcheggio Santa Sofia – Metro Borgo effettuerà le seguenti fermate: