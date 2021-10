Vulcano, fumarole anche vicino alla spiaggia: zona recintata

Vulcano: nuova fumarola vicino alla spiaggia. Cresce la preoccupazione tra gli abitanti, mentre la zona è stata recintata e l'Ingv monitora la situazione.

L’Ingv continua a monitorare la situazione a Vulcano. Apparsa una nuova fumarola che è stata notata vicino al laghetto termale e la spiaggia di Levante. La zona è stata subito recintata.

Per il resto valori sempre alti si registrano nella sommità del cratere e in zona Porto Levante, ai piedi del Vulcano. Il sindaco Marco Giorgianni ha riferito che a Vulcanello, alcune delle villette confiscate alla mafia e donate al Comune di Lipari, saranno messe a disposizione per realizzare un Centro di coordinamento e rafforzamento del monitoraggio e anche per poter ospitare in caso di necessità vulcanologici, tecnici, forze dell’ordine etc.

Le 13 villette quattro anni fa furono assegnate al Comune dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Confiscati alla Criminalita’.