Catania, arrivano semafori intelligenti BRT: una via verrà chiusa al traffico

A seguito dei lavori di potenziamento della linea Bus Rapid Transit BRT1, ormai in dirittura d’arrivo con l’installazione dei semafori “intelligenti”, mercoledì 13 ottobre, a partire dalle ore 10 alle ore 14, via Paolo Bentivoglio sarà chiusa al traffico viario, nel tratto tra via Passo Gravina e via Etnea.

La viabilità proveniente dalla via Passo Gravina in quella fascia oraria di circa 4 ore, procederà per la stessa via.

Nei prossimi giorni altri semafori che garantiscono la percorrenza “privilegiata” del BRT1, nei percorsi protetti e promiscui degli autobus urbani dell’Amts con percorrenza rapida completeranno, entro ottobre, i lavori di riqualificazione del percorso voluti dalla giunta Pogliese.

L’obiettivo è quello di ripristinare il bus veloce, che dal parcheggio scambiatore dei Due Obelischi, arriverà in meno di venti minuti al centro storico di Catania, come avveniva con progetto originario realizzato dall’Amministrazione Comunale nel marzo del 2013.