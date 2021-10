Sicilia zona bianca, arriva la conferma: c’è la data ufficiale

La Sicilia rientra finalmente in zona bianca. L'Assessore Ruggero Razza ne ha dato l'ufficialità annunciando la data del passaggio in tale fascia.

La Sicilia torna in zona “bianca” dopo tante settimane di zona gialla. Il rientro sarà a partire da sabato prossimo quindi con due giorni in anticipo rispetto al normale. Ad annunciare tale decisione è stato l’Assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presentando in conferenza stampa il nuovo bollettino settimanale sull’andamento della pandemia nell’Isola.

Tuttavia, l’incidenza è in calo così come i ricoveri in terapia intensiva. Infatti, gli ultimi bollettini pubblicato dal Ministero della Salute mostrano numeri decisamente in calo rispetto alle settimane passate ed è per tale motivo che la Sicilia potrà finalmente passare nella fascia a basso rischio.