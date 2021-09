110 e lode doppio: stessa laurea nello stesso giorno per le gemelle Claudia e Roberta

Due gemelle bresciane completano il loro percorso di studi col massimo dei voti, lo stesso giorno. Festa doppia per le giovani laureate in Scienze matematiche.

La storia delle due giovani gemelle, laureatesi lo stesso giorno, arriva da Brescia. Le due ventiduenni, Claudia e Roberta Cornale, residenti a Remedello hanno coronato uno dei più grandi sogni insieme. E la festa, per i familiari, è stata doppia. Le ragazze hanno infatti concluso il percorso universitario, insieme, presso l’Università Cattolica del Sacro cuore di Brescia, e con il massimo dei voti. Hanno scelto lo stesso corso di studi.

La terza gemella

Secondo quanto riferito dalle giovani a Il Giornale di Brescia, Claudia e Roberta hanno preparato ogni singolo esame insieme: il loro successo sarebbe frutto della loro buona capacità di fare squadra. La famiglia comprende anche una terza gemella, non omoziogota, che ha scelto, al contrario delle sorelle, gli studi umanistici ma non ha completato ancora il proprio percorso.

La tesi e il relatore

Claudia e Roberta si sono laureate in Scienze matematiche e hanno discusso una tesi in Geometria. Non la stessa, ovviamente.

“Avevamo lo stesso relatore, che ci ha dato come argomento più ampio quello sulle curve algebriche – hanno dichiarato a Fanpage.it – . Laurearsi insieme è stato emozionate, non lo abbiamo fatto apposta ma è capitato“.