UNICT – Abbonamento bus e metro: come richiederlo online

Gli studenti universitari potranno viaggiare con bus e metro ad un prezzo agevolato. Si potrà sottoscrivere l'abbonamento annuale fino al 30 ottobre 2021.

L’Università di Catania con la nota Azienda metropolitana trasporti e la Ferrovia Circumetnea hanno rinnovato il loro accordo per far viaggiare tutti gli studenti iscritti con prezzi ridotti. Indipendentemente dal corso di studi che ciascuno studente intraprende, ognuno potrà sottoscrivere online l’abbonamento annuale per i trasporti come bus e metro ad un prezzo pari di 20 euro fino al 30 ottobre 2021.

La sezione dedicata a tale servizio si trova sul Portale Studenti su immatricolazione/iscrizione, selezionando la voce “Abbonamento agevolato trasporti urbani AMTS/FCE”. Gli abbonamenti hanno validità dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022, indipendentemente dalla data di pagamento, ritiro o attivazione.

In un momento successivo all’immatricolazione/iscrizione, selezionando la voce “Contributo trasporti” dal menu “Carriera > Domande” della propria pagina personale del Portale Studenti.

A partire da venerdì 1 ottobre 2021 sarà possibile ritirare le tessere e attivare gli abbonamenti negli orari di apertura dello sportello dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 17:30. Diversa la situazione per gli studenti iscritti con riserva, i quali dovranno attendere maggiori informazioni.

Già da giorno 20 settembre 2021, gli studenti che posseggono la tessera dei trasporti FCE o la Carta Creval possono recarsi presso la stazione “Catania Borgo”, in via Caronda, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 17:30.

Invece, coloro che non ne sono in possesso, hanno la possibilità di presentarsi alla stazione “Catania Borgo”, in via Caronda, per la stampa dell’abbonamento, con giorni e orari prestabiliti. Ad esempio, ieri e oggi 28 settembre possono presentarsi studenti con cognomi A-L dalle ore 8 alle 17.30; per le giornate di mercoledì e giovedì toccherà agli studenti con i cognomi M-Z.