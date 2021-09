Ecobonus auto usate al via, contributi fino a 2000 euro: come funziona

Ecobonus: tornano gli incentivi per l'acquisto di auto usato a ridotte emissioni. Ecco a chi spettano gli allettanti contributi, fino a 2000 euro.

Ecobonus auto usate: si tratta di una misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che offre contributi per l’acquisto di veicoli usati a emissioni ridotte, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019 e successive modifiche normative. Si tratta, quindi, di una misura a tutela e a integrazione della vigente normativa europea sulla qualità dell’aria e dell’ambiente.

Per il nuovo incentivo sono messi a disposizione 40 milioni di euro dal decreto Sostegni-bis.

Si può accedere al beneficio, nel limite delle risorse disponibili, entro il 31 dicembre 2021.

Ecobonus: da quando?

Gli incentivi ripartiranno, nello specifico, a partire dalle ore 10 di martedì 28 settembre 2021. Da quel momento, infatti, i concessionari potranno accedere alla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per inserire le prenotazioni degli incentivi per l’acquisto di autovetture usate a basse emissioni.

La domanda per l’ecobonus, infatti, non deve essere fatta direttamente dal cliente, ma viene richiesta dal concessionario auto stesso. Il concessionario, poi, recupererà l’incentivo come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 in modalità telematica.

A quanto ammonta l’incentivo?

I contributi possono raggiungere i duemila euro. L’incentivo viene riconosciuto solo a fronte della rottamazione della propria vecchia auto e la somma varia a seconda della fascia di emissioni del veicolo usato che si acquista.

In particolare:

0-60 g/km di CO2: 2.000 euro;

61-90 g/km di CO2: 1.000 euro;

91-160 g/km di CO2: 750 euro.

Auto da rottamare e da acquistare: i requisiti da rispettare

Per poter accedere agli ecobonus ci sono dei requisiti da rispettare. Nello specifico, l’auto rottamata deve essere:

acquistata da un concessionario;

della stessa categoria di quella acquistata;

immatricolata da almeno 10 anni;

intestata da almeno 12 mesi all’acquirente o a un familiare convivente.

Si possono, invece, acquistare auto: