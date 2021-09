Green pass, quando si può accedere a scuola senza? Gli aggiornamenti

Per i dipendenti scolastici il green pass è obbligatorio. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni. Di seguito le ultime notizie.

A scuola, per i dipendenti scolastici, persiste l’obbligo del green pass. Tuttavia, in assenza di questo, il lavoratore può comunque entrare in servizio se presenta un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria che attesti l’avvenuta vaccinazione, guarigione da covid o esito negativo del tampone.

Nel testo della Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, riportante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, approvato ieri, 23 settembre 2021, dal Senato, si può infatti leggere che nei casi in cui la certificazione verde non sia ancora stata generata o non sia stata rilasciata, il lavoratore può comunque entrare in servizio con un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria, da colui che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato.

Il certificato sostituitivo dovrà attestare che il soggetto soddisfa una delle seguenti condizioni:

avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 ;

; avvenuta guarigione da COVID-19 , con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;

, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Oltre questi, l’USR Lazio, aggiunge, con una nota del 16 settembre, altri due casi in cui il lavoratore può essere ammesso anche senza certificazione verde: