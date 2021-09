Catania, emergenza rifiuti: in arrivo soluzione

Ormai, è da un po' che la situazione rifiuti a Catania è ogni giorno peggiore: finalmente, si è giunti ad una soluzione.

Da giorni, Catania ed altri Comuni della Sicilia orientale sono sommersi dai rifiuti. Finalmente, adesso arriverà una soluzione: sarà Palermo ad aiutare questi comuni ad uscire dall’emergenza rifiuti.

Per il momento, il Comune sta usufruendo della discarica di Lentini per i rifiuti che si producono giornalmente, ossia circa 450 tonnellate al giorno, ma nella giornata di ieri è stato finalmente emanato un ddg da parte del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per autorizzare il Comune di Catania e la Srr ad un conferimento straordinario di rifiuti solidi urbani nella piattaforma impiantistica di Bellolampo a Palermo.

In numeri, si parla di circa 1500 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Palermo, dunque, servirà per aiutare con questi. Inizierà tutto da oggi, 24 settembre e si procederà quindi con la rimozione di quanto è stato non raccolto sinora in molti quartieri. Tuttavia, l’emergenza non è ancora passata, ma almeno adesso si ha una soluzione provvisoria.