Sciopero aerei in arrivo: l’elenco dei voli cancellati a Catania

Confermato un nuovo sciopero del trasporto aereo destinato a provocare non pochi disagi: cancellati voli anche da e per Catania.

Quella di domani potrebbe essere una giornata complessa per chi dovrà spostarsi in aereo. Di fatto, i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno recentemente confermato uno sciopero di 24 ore del trasporto aereo per venerdì 24 settembre. Ciò comporterà una rilevante riduzione dei voli Alitalia.

“A seguito degli scioperi nel settore del trasporto aereo proclamati da alcune sigle sindacali per l’intera giornata di venerdì 24 settembre 2021 – si legge sul sito della compagnia –, Alitalia è stata costretta a cancellare una serie di voli, sia nazionali che internazionali, programmati per quel giorno”.

Inoltre, per via della stessa riduzione dei voli del 24 settembre, Alitalia ha annullato anche alcuni collegamenti previsti per oggi, 23 settembre, oltre che per il 25 settembre 2021.

Con l’obiettivo di limitare i disagi dei passeggeri, Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali. Così sarà possibile riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata.

La compagnia aerea in questione, dunque, invita tutti coloro che hanno comprato un biglietto aereo per questa sera, domani e la prima mattina del 25 settembre a verificare lo stato del proprio volo. Conseguentemente, sul sito ufficiale della compagnia (inserendo nella sezione “i miei voli” il proprio nome, cognome e il codice di prenotazione), gli stessi passeggeri potranno controllare su quale volo sono stati riprenotati.

I voli cancellati a Catania

I disagi provocati dallo sciopero già citato dovrebbero riguardare anche chi vola dall’Aeroporto di Catania, o verso lo stesso. Di fatto, all’interno della lista dei voli di domani cancellati, si menziona anche il capoluogo etneo. Di seguito un’immagine tratta dall’elenco fornito da Alitalia e disponibile integralmente anche sul sito ufficiale della compagnia.