Vaccino Covid, al via terza dose: come accedere

Al via la terza dose di vaccino anti-Covid per alcune categorie di soggetti considerati "fragilissimi". Di seguito gli ultimi aggiornamenti.

La più grande campagna vaccinale è partita circa 9 mesi fa e ad oggi si è già giunti alla terza dose del vaccino per contrastare il covid. Tuttavia, ieri, in Italia, è partita la campagna di inoculazione per la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid. Gli italiani che ieri hanno ricevuto la terza sono oltre 6mila (6.803), pari allo 0,73 % della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo.

Le categorie che ne hanno diritto sono quelle degli immunodepressi, in particolare ci ha ricevuto un trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva, trapianto di cellule staminali ematopoietiche, attesa di trapianto d’organo, terapie a base di cellule T, patologia oncologica, immunodeficienze primitive, immunodeficienze secondarie, dialisi e insufficienza renale cronica grave, pregressa splenectomia e Aids. Come terza dose, sarà impiegato uno qualsiasi dei 2 vaccini mRNA autorizzati: Pfizer nei soggetti di età maggiore o uguale di 12 anni e Moderna dai 18 anni in su. La somministrazione dovrà avvenire almeno dopo 28 giorni dall’ultima dose (seconda o monodose).

Come accedere alla terza dose

Per accedere alla terza dose, tali categorie, sono stati contattati dagli ospedali della propria Regione e le somministrazioni avverano in strutture sanitarie: ospedali, ambulatori o centri specialistici. Chi rientrasse in tale categoria ma non è stato contattato può rivolgersi al call center, messo a disposizione per l’emergenza sanitaria, della propria Regione.