Covid Sicilia, nel weekend Catania prima provincia per nuovi casi: i dati

Quasi 1200 nuovi casi da Coronavirus in Sicilia nel corso del fine settimana: Catania si distingue dalle altre province per numero di contagi giornalieri.

Sono stati 1.181 i nuovi casi registrati in totale in Sicilia nel corso dell’ultimo fine settimana. Si ricorda che l’Isola si trova ancora in zona gialla.

A Catania i nuovi casi sono stati, in tutto, 365.

I numeri di sabato 18 settembre

Sabato sono stati, in totale, 643 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia, su 18.040 tamponi registrati. Il tasso di positività era fissato al 3,56%.

La Sicilia nella giornata di sabato è stata la seconda regione per contagi, dietro solo alla Lombardia. Il bollettino in questione registrava una riduzione di 30 posti in reparti ordinari. Inoltre, sono stati comunicati dalla Regione 18 i decessi comunicati precisando, tuttavia, che solo 4 di questi risalivano al 18 settembre.

Erano questi i numeri dei contagi suddivisi per provincia:

Catania: 206;

Palermo: 141;

Messina: 119;

Caltanissetta: 48;

Siracusa: 41;

Trapani:37;

Ragusa: 32;

Agrigento: 19.

I numeri di domenica 19 settembre

Nella giornata di domenica, invece, sono stati 538 i nuovi contagi, a fronte di 14.076 tamponi registrati. Il tasso di positività è salito al 3,8%.

La Sicilia è tornata prima per numero di contagi, seguita dalla Toscana con 418 casi. Secondo l’ultimo bollettino, gli attuali positivi sono 21.036. I nuovi guariti, indicati nel corso delle scorse ore, sono stati 238. Sono stati registrati inoltre ulteriori 2 decessi.

Anche ieri è stato registrato, infine, un calo nei ricoveri: 9 persone in meno nei reparti ordinari. In terapia intensiva, però, è stato occupato un nuovo posto.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione era la seguente:

159 a Catania;

148 a Siracusa;

82 a Palermo;

52 a Trapani;

40 a Ragusa;

23 a Caltanissetta;

19 a Enna;

8 ad Agrigento;

7 a Messina.

Sia sabato che domenica, dunque, Catania è stata la prima provincia della Sicilia per numero di nuovi casi.