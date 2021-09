Studente universitario catanese trovato morto in casa: indagini in corso

Studente universitario di origini catanesi è stato trovato morto in casa: a scoprire il corpo è stato il coinquilino con cui condivideva l'appartamento.

Uno studente universitario catanese è stato trovato morto in casa. Ad accorgersi dell’accaduto è stato il coinquilino, che ha ritrovato il cadavere ed ha allertato subito i soccorsi. Gli operatori del 118 sono subito intervenuti ma hanno solo potuto constatare il decesso.

È successo a Catanzaro, nel rione Fortuna, dove lo studente – residente in provincia di Catania, a Biancavilla – viveva per frequentare l’università. Al momento non sono ancora state rese note le cause della morte, e non è stata esclusa l’ipotesi del suicidio.

Sul posto la Polizia e il Medico Legale hanno effettuato tutti gli accertamenti per risalire alle cause del decesso. Le indagini sono ancora in corso.

In aggiornamento