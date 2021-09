Catania, AMTS lancia concorso per un nuovo logo: in palio 1500 euro

AMT e Sostare, fusi in un'unica azienda, sono alla ricerca di una nuova identità visiva. In palio per il nuovo logo c'è un premio del valore di 1500 euro.

Dalla fusione di AMT Catania e Sostare, racchiusa nella nuova sigla AMTS, nasce una nuova sfida per creativi e grafici. La società, infatti, ha appena pubblicato un concorso di idee per l’ideazione e la creazione di un progetto grafico unico che rappresenti la mission di entrambe le aziende: coprire ogni esigenza di mobilità “con tutti i mezzi”. E a rendere più succosa la sfida c’è un premio in denaro del valore di 1500 euro. La scadenza del concorso è a un mese da oggi, il 7 ottobre 2021. Di seguito, tutte le informazioni essenziali per partecipare.

Logo AMTS: in cosa consisterà

Il logo, si legge all’interno del bando, potrà consistere in:

Pittogramma + AMTS;

Pittogramma + Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania;

Un logotipo, con un forte intervento tipografico, o un lettering creato ad hoc.

Il nuovo logo dell’AMTS dovrà quindi rappresentarne la mission e la sua identità, rispettando i criteri indicati nel manuale di identità visiva presente sul sito dell’azienda. Gli usi previsti per il nuovo logo sono i più vari; fra questi, principalmente: portale web, social media, locandine e manifesti, carta intestata, segnaletica stradale, vetrofanie e personalizzazione automezzi, pubblicazioni editoriali, audiovisive e multimediali, merchandising e gadget vari.

Nuovo logo AMTS: chi può partecipare

Sono ammessi alla partecipazione laureati e diplomati che abbiano conseguito il diploma di laurea breve o magistrale o di scuola secondaria in Design, Arti e Grafica Pubblicitaria. Ammessi alla partecipazione anche gli operatori economici operanti nel campo e, infine, gli studenti universitari, di scuole di specializzazione, master e dottorato in: Design e Arti, Grafica Pubblicitaria.

Tutti i criteri e le modalità per partecipare sono indicate nel bando, cui si rimanda. Sul sito dell’AMTS, invece, sono disponibili il manuale di identità visiva a cui attenersi per la realizzazione e un modello di domanda di partecipazione.