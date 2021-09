Test medicina 2021: quando escono le soluzioni della prova? Ecco tutte le informazioni utili da sapere, dalle date ai documenti necessari per accedere.

Nella giornata odierna, 3 settembre 2021, finalmente i candidati alla prova di ammissione di Medicina e Chirurgia svolgeranno i test medicina 2021: quando escono le soluzioni della prova.

I candidati, infatti, sono prima stati smistati nelle varie sedi, quali Torre Biologica (Via Santa Sofia, 89), Cittadella universitaria, Edifici 4/5/6/14 e “Aule Farmacia” (Via Santa Sofia, 64), Polo didattico “Gravina” (Via Gravina, 21), Polo didattico “Virlinzi” (Via Roccaromana, 43-45), a seconda della propria data di nascita e, successivamente, sono stati convocati alle ore 8:30 di oggi, per poi svolgere i test alle 13.

Quando escono le soluzioni

Test medicina 2021: quando escono le soluzioni della prova? Il procedimento sarà uguale a quello degli scorsi anni: il Ministero dell’Università e della Ricerca dovrebbe infatti diffondere le risposte esatte nel tardo pomeriggio di oggi.

Se la prova inizia alle ore 13, per una durata di 60 minuti per 100 quesiti, si dovrà aspettare dunque solo qualche ora prima di poter controllare le soluzioni corrette. Una volta uscite queste soluzioni, quindi, i candidati potranno cercare di farsi un’idea sul proprio punteggio, sperando di essere tra i pochi ad essersi assicurati il posto.

Se fin da (quasi) subito il Ministero dell’Università e della Ricerca renderà pubbliche le soluzioni, si dovrà aspettare un po’ di più per sapere il proprio punteggio.

I risultati del test di Medicina, infatti, usciranno sulla piattaforma il prossimo 17 settembre 2021. Per venire a conoscenza di questi risultati, i candidati non dovranno far altro che entrare nell’area riservata della piattaforma Universitaly, il tutto attraverso il proprio codice etichetta: bisogna dunque stare molto attenti a non perdere questo codice alfanumerico che viene apposto alla scheda anagrafica e al foglio delle risposte.

Il 24 settembre 2021, invece, i candidati potranno visualizzare il proprio elaborato e conoscere così il punteggio, sempre sulla propria pagina riservata del portale Universitaly.

In caso si dovesse perdere il codice etichetta, comunque, niente paura: si dovrà aspettare fino al 28 settembre per conoscere il proprio posto in graduatoria, quando la graduatoria nazionale di merito verrà pubblicata nell’area riservata agli studenti nel portale Universitaly.

Come funziona la graduatoria?

Nell’anno corrente, i posti disponibili per Medicina e Chirurgia ,in territorio nazionale, saranno il 7% in più rispetto a quelli del 2020: il numero totale sarà 14020.

Il 28 settembre, infatti, i candidati potranno verificare il proprio stato di assegnazione tramite le scritte “assegnato” e quindi vincitore del concorso, oppure di “prenotato”, che prevede l’attesa degli scorrimenti in graduatoria.