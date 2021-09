Coronavirus Sicilia, scattano 9 nuove “zone arancioni”: l’ordinanza

Nonostante i vaccini, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci firma una nuova ordinanza: 9 nuovi comuni in zona arancione e due proroghe.

Il coronavirus continua a minacciare la Sicilia: è per questo il presidente Musumeci firma una nuova ordinanza, che prevede due proroghe e 9 zone arancioni.

Innanzitutto, l’ordinanza prevede la proroga fino a giorno 9 settembre della zona arancione a Barrafranca in provincia di Enna e a Niscemi in provincia di Caltanissetta. In questi Comuni continuerà ad essere consentita l’attività di ristorazione, ma ci sarà il limite di quattro persone al tavolo e, ovviamente, l’obbligo del green pass al chiuso.

Inoltre, con la stessa ordinanza, da sabato 4 a martedì 14 settembre verrà introdotta la zona arancione nei comuni di: Augusta, Avola, Pachino, Noto, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Ferla, Francofonte, in provincia di Siracusa, ed infine Catenanuova per quanto riguarda la provincia di Enna.