Ancora incendi nel catanese: fiamme nei pressi del Parco dell'Etna. Sul posto volontari e Vigili del Fuoco per domare le fiamme.

Ancora fiamme nel catanese, e soprattutto nel Parco dell’Etna. Dopo il vasto incendio di ieri nei pressi di Linguaglossa, oggi un ulteriore rogo si è verificato nel bosco del Monte San Leo.

Sul posto, per cercare di domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari della Misericordia di Belpasso e il Corpo Forestale. Tuttavia, le fiamme sono state domate e spente ma non c’è alcun dubbio che si tratta di atti di natura dolosa per il territorio.