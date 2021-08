Olimpiadi Tokyo: Jacobs e Tamberi oro nei 100 metri e nel salto in alto

Olimpiadi Tokyo: Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi vincono l'oro nei 100 metri e nel salto con l'alto, l'atletica italiana rinasce con due medaglie.

Domenica 1 agosto 2021, l’Italia riscrive la sua storia dell’atletica leggera e delle Olimpiadi a Tokyo. A distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs vincono l’oro nel salto in alto e nei 100 metri maschili.

Entrambe le medaglie arrivano al termine di gare combattute in cui il successo non era affatto scontato. Tamberi ha vinto l’oro con un salto di 2.37 metri, a pari merito con il qatariota Barshim, dopo che entrambi hanno fallito per tre volte il salto da 2.39. Un successo indimenticabile per l’azzurro, cinque anni dopo l’infortunio che lo aveva costretto a saltare le Olimpiadi di Rio 2016.

Ancora più indimenticabile l’oro di Marcel Jacobs, che nelle qualificazioni ha stracciato un record dopo l’altro. La finale è arrivata riscrivendo il record europeo, 9.84”. Jacobs è diventato così il primo italiano a correre la finale nei 100 metri, ma manca ancora una pagina alla sua storia, la più bella. In finale straccia il suo stesso record precedente e arriva davanti a tutti, primo classificato in 9.80”. Completano il podio Fred Kerley (Usa), Argento in 9.84, e Andre Can de Grasse (Can) bronzo in 9.89.