Aeroporto di Catania, arriva il “Kiss&Fly”: 30 minuti di parcheggi gratuiti

La Società di Gestione dell'Aeroporto di Catania ha lanciato l'iniziativa "Kiss&Fly" che prevede una sosta gratuita di pochi minuti in un parcheggio adiacente allo scalo etneo.

La Società di Gestione dell’Aeroporto di Catania, la Sac, ha decido di regalare 30 minuti di sosta gratuita nei parcheggi adiacenti allo scalo etneo gestiti dalla stessa compagnia.

“Purtroppo – si legge in una nota ufficiale Sac – lo scalo aeroportuale sconta la mancanza di senso civico dei tanti utenti che, anziché usufruire di questa agevole e gratuita soluzione, scelgono di lasciare in sosta le auto nei viali prospicienti l’aeroporto e nelle rotatorie, intasando così la viabilità aeroportuale”. Tuttavia, da domani, 10 luglio 2021, in tutte le altre strutture gestite da Sac (P1, P2,P3, P5 e P6) si potrà lasciare l’auto per 30 minuti senza pagare.

L’iniziativa è valida in attesa del ripristino della Rampa Partenze (chiusa a causa delle restrizioni dovute al Covid-19) e, per consentire il carico e scarico dei bagagli e l’attesa in sicurezza dei propri cari. La società di gestione sta comunque predisponendo la realizzazione di una nuova area “Kiss&Fly”.