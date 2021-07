Meteo Catania, il caldo non dà tregua: le previsioni per il weekend

Meteo Catania: il caldo sarà protagonista in città, e più in generale nell'Isola, anche nei prossimi giorni. Di seguito le previsioni per questo weekend di luglio.

Meteo Catania: anche questo weekend dominerà il caldo. Più in generale, l’estate continua ad essere torrida in tutta la Sicilia: le temperature sfiorano ancora i 40 C° e la media stagionale risulta decisamente più alta del normale. Si pensi che la Protezione Civile ha diramato l’ennesimo avviso per il rischio incendi, in particolare per le province di Caltanissetta ed Enna, ed “un’allerta gialla” per ondate di calore per Messina e Palermo.

Per il prossimo weekend il caldo continuerà a non dare tregua, secondo quanto riportato da ilMeteo.it, e le temperature piuttosto alte renderanno quasi d’obbligo un sabato e una domenica di mare o, in alternativa, di montagna. Per vedere un arresto dell’ondata di caldo che sta investendo il nostro Paese dovremo aspettare probabilmente la prossima settimana.

Meteo Catania: venerdì 9 luglio

Cosa succederà, invece, a Catania? Nella giornata di domani, venerdì 9 luglio, il sole riscalderà il capoluogo etneo per tredici ore consecutive. La temperatura minima rivelata sarà di 26 C°, mentre la massima si attesterà intorno ai 40 C°, con il picco previsto nelle ore pomeridiane. Il vento soffierà prevalentemente da Ponente con una intensità di 5 km/h e raffiche fino a 14 km/h.

Sabato 10 luglio

Giornata meno afosa, anche se le temperature saranno comunque elevate e il sole solcherà il cielo per l’intero arco della giornata. Si prevedono temperatura comprese tra i 25 C° e i 36 C°, con vento di Tramontana di intensità pari a 9 km/h e raffiche fino a 12 km/h. Tuttavia l’umidità percepita sarà più alta rispetto al giorno precedente, con un 34% previsto per la mattina e un 29% per il pomeriggio.

Domenica 11 luglio

Infine, nel corso della giornata di domenica, il meteo Catania regalerà ancora sole e caldo ma temperature più leggere: il termometro oscillerà tra i 21 C° e i 33 C°. Si prevede il vento da ENE con intensità di 12 km/h e raffiche fino a 14 km/h. Sole e caldo sia nella mattina che nel pomeriggio, con una umidità pari al 32%.