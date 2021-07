Università, si laurea in fisica a 11 anni: la storia di Laurent

Laurent Simons, il bambino belga prodigio, si laurea in fisica presso l'Università di Anversa. Il suo sogno è continuare gli studi e puntare a un dottorato di ricerca.

Laurent Simons è il bimbo prodigio della fisica con un QI pari a 145, ovvero il massimo. Infatti, a soli 11 anni può già vantare una laurea in fisica presso l’Università di Anversa. Tuttavia, i suoi studi presso l’Università sono stati completati in un solo anno anziché tre.

La precocità negli studi di Laurent si era già registrata in precedenza. Il ciclo di scuole elementari era stato completato in un solo anno e quello delle superiori in soli 18 mesi. A soli 9 anni era già iscritto alla facoltà di ingegneria elettronica dell’Università di Eindovhen, Olanda.

Infatti, Laurent era già vicino alla laurea qualche anno fa a Eindhoven ma a causa di alcuni disaccordi con l’università, che trovava irrealistico prendere una laurea prima del decimo compleanno di età, il piccolo Laurent non aveva completato il percorso.

Ieri però il piccolo Laurent, col massimo dei voti, ha completato con successo i suoi studi in fisica presso l’Università di Anversa. Durante il prossimo anno accademico, Laurent Simons seguirà ufficialmente anche il programma del master, di cui ha già seguito alcuni corsi, e successivamente è intenzionato a intraprendere un dottorato di ricerca.