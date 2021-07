Coronavirus, la Sicilia tutta “bianca” non dura: scatta nuova zona rossa

Coronavirus Sicilia: la zona bianca su tutta la regione dura meno di due giorni. Già in vigore a partire da domani una nuova zona rossa totale.

È durata meno di due giorni l’assenza totale di zone rosse in Sicilia. Dopo il passaggio in zona bianca degli ultimi due comuni in lockdown il 30 giugno, Santa Caterina Villarmosa e Valguarnera Caropepe, da domani entrerà in zona rossa un nuovo Comune: si tratta di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.

Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a seguito della relazione dell’Asp competente e sentito il sindaco. Le restrizioni entreranno in vigore da domani, 3 luglio, a mercoledì 14 luglio (compreso).

La Sicilia dovrà aspettare almeno altri 12 giorni per tornare di nuovo completamente zona bianca. La situazione Coronavirus nell’ultimo bollettino è di 115 nuovi casi su oltre 13mila tamponi. L’Isola è al momento la seconda regione italiana per contagi e Ragusa e Trapani sono le prime province per numero di nuovi positivi.