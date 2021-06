CALCIO CATANIA – Tifosi organizzano raccolta fondi per salvare la squadra

La Curva Nord organizza una raccolta di contanti per aiutare il club nell'iscrizione e salvare la matricola. I dettagli.

Prosegue anche con il supporto attivo dei tifosi il progetto di azionariato popolare per il Calcio Catania “Uniti per il Catania” promosso dalla Sigi. Nei prossimi giorni, la Curva Nord organizzerà presso i botteghini di piazza Spedini un punto di raccolta contanti a beneficio di chi vorrà dare un contributo al progetto per permettere l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie C e salvare la matricola.

La Curva Nord si occuperà di raccogliere le quote, che saranno giornalmente rendicontate e consegnate alla Sigi, responsabile dei versamenti effettuati. Per la raccolta fondi, ogni sera verranno rendicontati i dati giornalieri. Di seguito si pubblicano gli orari e i giorni della raccolta:

16.30/20.00 – Giovedì 24 giugno;

16.30 /20.00 – Venerdì 25 giugno;

9.30/12.30 – Sabato 26 giugno;

16.30/20.00 – Sabato 26 giugno;

L’ultimo aggiornamento dei dati relativi ai bonifici per la raccolta fondi “Uniti per il Catania” risale alle operazioni effettuate entro il 21 giugno. Al momento il progetto ha raccolto 705 bonifici e un importo complessivo di 78.114 euro.

I dati per il bonifico sono i seguenti:

IBAN: IT67C0312416900000000015547

Intestato a: Sport Investment Group Italia S.p.A. – BANCA DEL FUCINO

Causale: Versamento caparra sottoscrizione nuove azioni sociali