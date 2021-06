Meteo Catania, oggi “allerta rossa” per caldo anomalo: le previsioni dei prossimi giorni

Meteo Catania: sono ore intense per la città, che si trova a fronteggiare un'allerta di livello 3 per ondate anomale di calore. Le temperature per i prossimi giorni.

Meteo Catania: comincia un altro giorno “di fuoco” per la città etnea, che si trova già da inizio settimana nella morsa di un caldo intenso, causata da un’ondata anomala proveniente dal nord Africa. Gli abitanti della provincia etnea non trovano sollievo neanche nelle ore notturne: le temperature rimangono alte fino alle tarde ore serali, non concedendo un buon riposo. Oggi si prospetta la giornata peggiore: dopo due giorni di fascia di rischio “arancione”, è stata dichiarata l’allerta “rossa” per le ondate di calore. Quali temperature bisogna aspettarsi?

Meteo Catania: l’avviso della Protezione Civile

Con l’avviso n. 121 dello scorso 22 giugno, la Protezione Civile Regionale ha allertato la popolazione a prendere le giuste precauzioni per ripararsi dal caldo intenso in arrivo. Come spiegato nel bollettino, l’ondata è dovuta ad “un robusto promontorio interciclonico di origine nord-africana che persiste sul Mediterraneo centrale”.

Come conseguenza, durante la giornata di oggi, 23 giugno, “la risalita di aria nord-africana sul resto del Territorio darà luogo ad un sensibile rialzo termico con valori da elevati a molto elevati specie sulle regioni meridionali”. Per questo motivo, l’avviso sottolinea lo stato di pre-allerta arancione per incendi, con pericolosità “media” a Caltanissetta, Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa.

Non solo: gli abitanti del Catanese e del Palermitano saranno protagonisti del “livello 3” di rischio per ondate di calore. Ciò significa, come riportato nella legenda fornita dalla Protezione Civile Regionale, che vi saranno “condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi”, suggerendo dunque di “adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio” come, ad esempio, evitare l’esposizione nelle ore più calde della giornata (dalle 12 alle 18).

Meteo Catania: le temperature previste oggi e nei prossimi giorni

Viene dunque da chiedersi, dato lo stato di allerta massima, quanto ancora durerà questo caldo intenso? Per la giornata di oggi, come riportato da ilmeteo.it, già dalle 12 si toccheranno i 40°, arrivando fino ai 42° tra le 15 e le 16. Le temperature alte persisteranno fino a sera: tra le 19 e le 20 vi saranno 37°, mentre nelle ore notturne non si scenderà più in basso dei 27°.

Anche per la giornata di domani, giovedì 24 giugno, saranno previsti picchi di 40° nelle ore centrali del giorno; l’ondata anomala con questi alti picchi potrebbe durare, secondo le previsioni, almeno fino a sabato. Da domenica la popolazione catanese potrebbe finalmente trovare un po’ di sollievo: sebbene la temperatura non vada abbassandosi di molto, nelle ore centrali si potrebbe arrivare fino ad un massimo di 36°.

La città di Catania, dunque, dovrà resistere ancora qualche giorno all’ondata di calore anomala che la sta affliggendo: si ricordi che, in caso di segnalazioni, si potrà contattare il servizio unico d’emergenza al numero 112, oppure ancora il numero per le emergenze del Comune, 095 484000.