Morta Alessia Genovese: pochi giorni fa la laurea nonostante la grave malattia

Dopo una lunga lotta è morta Alessia, la neo-laureata in Lingue affetta da una rara forma di distrofia muscolare.

Alessia Genovese, 25enne affetta da una rara forma di distrofia muscolare già dall’infanzia, negli scorsi giorni era riuscita a realizzare un suo grande sogno: studiare Lingue e laurearsi. In queste ore, è arrivata la triste notizia della sua morte: il cuore di Alessia ha smesso di battere in ospedale a Torino.

La studentessa, nonostante più recentemente avesse perso anche l’uso della parole, aveva indossato la tanto ambita corona d’alloro proprio questo mese, ottenendo il titolo in via telematica e con 98/110.

Fondamentale per Alessia, è stato il supporto del noto studioso e conduttore televisivo Alberto Angela. Quest’ultimo ha inviato alla ragazza il suo ultimo libro e un video dove la supporta ad andare avanti.

“Alessia era un’anima pura Dolce, sensibile. Ho il cuore spezzato, affranto, stretto in una morsa di dolore inconsolabile”: ha dichiarato nelle scorse ore al Corriere la madre di Alessia.