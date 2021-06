Coronavirus, Sicilia prima per nuovi casi: Catania la provincia più colpita

Coronavirus Sicilia, i dati del bollettino indicano un altro aumento dei casi nell'Isola, che rimane la provincia più colpita. +80 contagi a Catania.

I casi di Coronavirus in Sicilia salgono ancora. L’ultimo bollettino indica per l’Isola un incremento di 200 positivi, il più alto in Italia, a fronte di 6.367 casi. In Sicilia si registra poco meno di 1/6 del totale dei casi sull’intero territorio nazionale. Il bollettino riporta infatti un incremento complessivo di 1.255 positivi. Seguono la Sicilia la Lombardia, con 182 positivi, e la Puglia (169).

Coronavirus Sicilia: i dati del bollettino

Nonostante l’aumento dei casi, in Sicilia diminuisce ancora il totale degli attuali positivi; attualmente sono 6.367, 264 in meno di ieri. Merito dell’incremento di dimessi e guariti, pari a 456 unità. Ancora alto, invece, il numero dei decessi: 8 nell’ultimo bollettino, mentre il totale dall’inizio della pandemia sale a 5.920.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in Sicilia si registrano altri 4 ingressi nelle ultime 24 ore. Il totale dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari è di 309 unità, cui si aggiungono 34 pazienti in terapia intensiva.

Coronavirus Catania e altre province: i dati

Nella regione più colpita d’Italia, la provincia con più casi resta ancora a Catania, dove si registrano il quadruplo dei casi rispetto a Palermo. Di seguito il bollettino con tutti i dati relativi alle singole province. Tra parentesi l’aumento di nuovi casi.