Coronavirus Sicilia, dati da “zona gialla”: calano casi e ricoveri, boom guariti

Coronavirus Sicilia, il bollettino di oggi è in linea con gli ultimi giorni: continuano a diminuire casi, ricoveri e pazienti in terapia intensiva. Tutti i dati.

Il contagio cala ancora nell’ultimo bollettino. I casi di Coronavirus Sicilia passano a 573 su 22.269 tamponi (ieri erano oltre 600). Anche i numeri, dunque, confermano che l’Isola è sempre più zona gialla. A livello nazionale, si registrano 7.567 nuovi casi e 182 decessi, con un decremento di circa 6.400 attuali positivi.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

I l bollettino sul Coronavirus in Sicilia indica un’altra diminuzione degli attuali positivi, scesi a 18.009 (-1.156). Negli ospedali sono in diminuzione i nuovi ingressi (3), ma anche i ricoveri e i pazienti in terapia intensiva. Nel primo caso, sono ospedalizzate 841 persone (-42); nel secondo i ricoverati in terapia intensiva sono 120 (-4).

I decessi causati dal Coronavirus in Sicilia salgono a 5.650, 17 in più rispetto a ieri. Aumentano di molto, invece, i guariti: 1712 in tutto nelle ultime 24 ore.

Coronavirus Catania e altre province

I casi di Coronavirus a Catania e nel resto della provincia sono ancora superiori rispetto a quelli del resto dell’Isola, sebbene i dati siano in calo. Di seguito il bollettino per singola provincia, tra parentesi i nuovi casi.