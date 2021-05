Catania, cordoli in cemento sulla spiaggia della Playa: scatta il sequestro

L'assenza di autorizzazioni hanno fatto scattare il sequestro preventivo dell'area, sulla quale si puntava a costruire due campi di padel.

La guardia costiera ha sequestrato in via preventiva un’area da 400 metri quadri a pochi passi dalla spiaggia della Playa di Catania. L’area sarebbe servita a realizzare due campi da padel “vista mare”, ma il titolare dell’area non era provvisto dell’autorizzazione a cementificare la zona.

Il sequestro preventivo è avvenuto nella mattinata di ieri, sulla base della segnalazione della deputata all’Ars Gianina Ciancio. Malgrado l’area fosse in concessione, l’assenza delle autorizzazioni necessarie all’installazione dell’impianto sportivo ha fato scattare lo stop ai lavori e l’avviso dell’autorità giudiziaria.

Al momento del sequestro l’impianto era già in fase avanzata di realizzazione. Erano già presenti dei cordoli in cemento ed era stata realizzata la posa del “tessuto non tessuto” per il riempimento di graniglia necessaria alla creazione della base di appoggio per l’installazione dei due campi. L’intervento dei militari della capitaneria di porto ha accertato l’abuso.