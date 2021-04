Catania, scritte per segnalare le piazze di spaccio: rimosse da Porta Garibaldi

Scritte per segnare le zone di spaccio a Catania, in particolare a Porta Garibaldi: l'intervento della Catania Multiservizi ha portato alla rimozione.

Scritte per segnare le zone di spaccio. Succede a Catania, nello specifico a Porta Garibaldi, dove gli operatori della Catania Multiservizi hanno provveduto a rimuovere alcune scritte deturpanti.

Gli imbratti e i disegni, che richiamavano grossolanamente la bandiera degli Stati Uniti d’America, secondo le ipotesi investigative della magistratura e delle forze dell’ordine che nel 2019 hanno condotto l’operazione, denominata “Tricolore”, sarebbero espressione di gruppi criminali per delimitare la gestione delle piazze dello spaccio affidata a determinati clan malavitosi.

Con la cancellazione immediata delle scritte in ogni lato del monumento, sollecitata anche dall’associazione Acquedotte che opera per valorizzare l’opera settecentesca, l’Amministrazione Comunale ha inteso riaffermare la presenza anche simbolica delle istituzioni all’interno di aree cittadine, trasformate in mercati della droga a cielo aperto gestite da gruppi di delinquenti che operano con metodi mafiosi e su cui la magistratura e le forze dell’ordine svolgono un serrato controllo preventivo e repressivo.