Zona rossa, lockdown e coprifuoco: tutti i possibili scenari

Zona rossa, lockdown e coprifuoco: ecco i possibili scenari allo studio dal governo. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Zona rossa, lockdown e coprifuoco: sono diverse le ipotesi che nelle prossime ore il Comitato tecnico-scientifico e il governo Draghi saranno chiamati a valutare per contrastare in maniera più efficace la nuova impennata di contagi di Coronavirus e la diffusione delle varianti, a cominciare da quella inglese.

I possibili scenari

In particolare, l’Italia sempre più in zona rossa potrebbe andare da nuove chiusure nei weekend ad un coprifuoco più esteso fino a un nuovo lockdown. Di certo, si va verso regole più drastiche rispetto a quelle varate con il nuovo Dpcm del 6 marzo. Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha così affermato: “Sulla base dei dati mi aspetto che nelle prossime settimane l’impatto di questa variante possa far crescere la curva, mi aspetto regioni che possono andare verso la zona rossa. Mi aspetto che le ordinanze possano essere ancora di natura restrittiva“.