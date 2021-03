Sicilia “luogo del cuore”: nella classifica Fai 6 siti tra i top 25

Sicilia in primo piano tra i Luoghi del Cuore Fai. Sei siti tra i primi top 25 sono nell'Isola, nessuna regione italiana è così rappresentata. Ecco quali sono.

La Sicilia è l’unica regione italiana con sei “Luoghi del cuore” nella top 25 del FAI ed è la seconda, dietro la Lombardia, ad aver raccolto più voti per il recupero dei monumenti segnalati: 300mila. I siti nelle prime posizioni sono stati annunciati il 25 febbraio, a conclusione del sondaggio lanciato un anno fa. Assieme ad altri 22 siti, per un totale di 28 luoghi in tutta l’Isola con più di 2mila voti, potranno concorrere al bando del Fai, pubblicato a marzo, per ottenere i fondi da destinare alla recupero dei siti.

Luoghi del cuore Fai: Modica

Due i Luoghi del cuore Fai nella top ten nazionale, al 4° e 6° posto: si tratta del percorso della “Via delle Collegiate“, tra le chiese rivali di San Giorgio e San Pietro e la chiesa di Santa Maria di Betlemme.

A questa si aggiunge la chiesa rupestre di San Nicolò inferiore, a Modica, realizzata tra l’XI ed il XII secolo, quando l’isola venne restituita alla cristianità con la conquista normanna.

Polizzi Generosa

Segue, al terzo posto della classifica regionale e al 13° di quella nazionale, la Chiesa di Santa Maria Gesù Lo Piano, a Polizzi Generosa, che totalizza quasi 20mila voti grazie anche allo sponsor di Dolce e Gabbana, che hanno lanciato un video per promuovere la votazione della chiesa della città originaria di Domenico Dolce, il famoso stilista.

Messina

Al 15° posto troviamo la Cripta del Duomo di Messina, con oltre 18mila voti. All’origine la cripta constava di un unico grande vano indifferenziato, retto da numerose colonne che lo attraversavano, in più file parallele in corrispondenza del transetto; altre file suddividevano l’ambiente sotto l’abside maggiore. Sulle colonne si sviluppano le volte che sostengono il pavimento del Duomo.

Acireale

La Reale Cappella di Santa Venera, nella Basilica Cattedrale di Acireale, è il 21° sito più votato in Italia e il quinto in Sicilia, uno splendido gioiello dell’arte barocca incastonato nella nobile ed austera architettura della cattedrale acese.

Scala dei Turchi

Infine, al 25° posto, si trova la Scala dei Turchi di Realmonte, in provincia di Agrigento. La sua roccia bianca la rende uno spettacolo tra i più amati e fotografati da siciliani e turisti, ma l’erosione della spiaggia la rende anche un luogo fragile, da proteggere.

Altri luoghi del cuore in Sicilia

Seguono, nella top ten siciliana, il Giardino Inglese di Palermo (41° posto in Italia) e il Bosco di Santo Pietro, a Caltagirone (70°), in provincia di Catania. Chiudono la classifica, infine, la Chiesa del Purgatorio di Castelvetrano, in provincia di Trapani (83°), il Convento di Santa Maria di Gesù Superiore di Messina (85°). Appena fuori della top ten, infine, si trova il Teatro di Andromeda (110° posto nazionale).