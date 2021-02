Sicilia verso zona bianca? Importante calo dei contagi: i dati dell’ultima settimana

Coronavirus Sicilia: continua la discesa della curva epidemica sull'Isola. In diminuzione i nuovi positivi, mentre aumentano i tamponi e i test rapidi effettuati. I dati in dettaglio.

Continua la discesa della curva epidemica in Sicilia, dove, secondo i dati dell’ultima settimana, si sarebbe registrato un calo significativo dei nuovi positivi. Ecco, quindi, in dettaglio l’andamento del virus sull’Isola in riferimento alla settimana tra il 15 e il 21 febbraio.

I dati della settimana mostrano un ulteriore rallentamento della pandemia in Sicilia: rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, le persone in isolamento domiciliare, i deceduti e anche il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva.

I numeri nel dettaglio

A livello nazionale il numero dei nuovi positivi fa registrare un leggero incremento. In Italia, complessivamente, nella settimana dal 15 al 21 febbraio 2021 si sono registrati 87367 nuovi positivi, il 2,6% in più rispetto agli 85141 della settimana precedente; nello stesso periodo, invece, in Sicilia si sono registrati 3246 nuovi positivi, con una diminuzione del 22,5% rispetto ai 4190 della settimana precedente.

A partire dal 15 gennaio 2021 i dati diffusi dalla Protezione Civile relativi al numero di tamponi effettuati comprendono anche i test antigenici rapidi. Nel corso della settimana dal 15 al 21 febbraio 2021 in Sicilia sono stati effettuati 3149,9 tamponi ogni 100 mila abitanti, a fronte di un dato medio nazionale pari a 3137,8 tamponi ogni 100 mila abitanti.

Nell’ultima settimana sull’Isola si sono registrati 65,3 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti, mentre il valore medio nazionale è pari a 145,0 Con riferimento ai nuovi casi testati, in Sicilia la percentuale di nuovi positivi è pari al 9,1%, contro il 13,9% del resto del Paese. I deceduti registrati in Sicilia nell’ultima settimana sono stati 3,0 ogni 100 mila abitanti. La media nazionale è risultata pari a 3,6 su 100mila abitanti.

Gli attuali positivi (al netto dei guariti e dei deceduti) in Sicilia sono pari a 587,3 ogni 100 mila abitanti. I ricoverati in reparti Covid si attestando intorno ai 17,0 ogni cento mila abitanti, mentre i pazienti posti in Terapia intensiva sono 2,9 ogni 100 mila abitanti.