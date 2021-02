Sicilia, vaccino anti-Covid anche per under55: ecco da quando

La campagna di vaccinazione inizierà addirittura in anticipo: è infatti stato annunciato per domani l'arrivo in Italia delle prime dosi di vaccino AstraZeneca.

Da domani arriveranno in Italia (e in anticipo, essendo la consegna prevista per il prossimo 15 febbraio) le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca. Le dosi saranno poi stoccate nell’hub di Pratica di Mare e nei giorni successivi distribuite nei centri di somministrazione nelle varie regioni.

Martedì avrà il via la campagna di vaccinazione degli under 55 con le dosi di AstraZeneca. In Sicilia, la vaccinazione degli under55 dovrebbe prendere avvio a metà mese. Avranno la priorità le categorie a rischio, quali le forze dell’ordine, il personale scolastico e il personale dei servizi pubblici.

“Siamo a quasi duecentomila vaccini, nonostante le difficoltà nei trasferimenti delle dosi, e vogliamo farne trentamila al giorno, abbiamo già creato 60 centri vaccinali“. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ieri sera a Piazza pulita, su La7.