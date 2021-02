Coronavirus Sicilia, oggi -1.110 attuali positivi: il bollettino

Coronavirus Sicilia: pubblicato il bollettino giornaliero da parte del Ministero della Salute. Ecco tutti i dati su Catania e le altre province.

Mentre si attendono i dati dell’ultima valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute pubblica il bollettino quotidiano sui casi di Coronavirus in Sicilia e in Italia. A livello nazionale, la situazione continua a essere stabile con un incremento di 14.218 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Continuano tuttavia, senza sosta, i decessi: si registrano oggi in tutto 377 vittime.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

In Sicilia, si registra oggi un incremento di 616 nuovi contagi per un totale di 140.144 casi dall’inizio della pandemia. Per quel che riguarda gli attuali positivi, il decremento di oggi oggi di -1.100. In totale, si registrano nell’Isola 39.554 attuali positivi. I ricoverati con sintomi sono 1.244, 182 in terapia intensiva con un incremento di +9 oggi. In isolamento domiciliare si registrano 38.128.

I morti in Sicilia sono 31 oggi. Un numero che non accenna a scendere e che porta il totale di decessi a 3.634 in tutto dall’inizio della pandemia.

Coronavirus Catania: i dati delle province

La provincia di Catania registra un importante decremento rispetto alle scorse settimane. Si registra oggi un incremento di +151 casi per un totale di 39.050. Più alti, invece, i contagi a Palermo, dove i positivi sono stati 226 per un totale di 38.975. Per quanto riguarda le altre province, ecco i dati di oggi: