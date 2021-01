Covid, in Sicilia superati i 3mila morti: il bollettino

Covid, in Sicilia il bollettino odierno riporta una leggera decrescita dei casi in Sicilia e nella provincia etnea. I numeri aggiornati del Ministero della Salute.

I casi di Coronavirus in Sicilia registrati nella giornata di oggi sono 1.486, 155 in meno rispetto a ieri. L’Isola resta ancora tra le regioni col più alto numero di nuovi contagiati. È la seconda per numero di nuovi casi, dietro la Lombardia e seguita da Veneto e Lazio. In totale, nella giornata di oggi si registrano in Italia 13.571 positivi. Il numero di tamponi, invece, è di 20.003, di cui oltre 10mila test antigenici.

Coronavirus Sicilia: i contagi di oggi

Negli ospedali siciliani la situazione è in leggero miglioramento rispetto a ieri. Nel dettaglio, il bollettino odierno riporta 14 nuovi ingressi (ieri 22). Al momento, tuttavia, si trovano ricoverati in tutto 1459 pazienti (+3), di cui 259 in terapia intensiva (+4). Si registrano, infine, 37 decessi, per un totale di 3.001 dallo scorso marzo. Il numero di guariti e dimessi, invece, è di 75.326 unità. Per quanto riguarda i vaccini, la Sicilia è a quota 71% di utilizzo delle dosi già avute, ma l’assessore Razza ha annunciato, nel corso del pomeriggio, che la Regione Siciliana si unirà alle azioni legali annunciate dall’Avvocatura dello Stato per i ritardi subiti.

Coronavirus Catania: i dati nelle province

La situazione nelle province vede ancora Catania e Palermo come quelle in cui il Coronavirus in Sicilia colpisce più forte. Nelle due città metropolitane si registrano rispettivamente 344 e 506 contagi. Di seguito il bollettino nelle altre città.