Unict incontra Luca Parmitano: webinar aperto agli studenti

Unict incontra online Luca Parmitano, astronauta dell'European Space Agency, per un evento organizzato nell'ambito delle attività del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura.

Sarà l’astronauta dell’European Space Agency (ESA) Luca Parmitano il protagonista del seminario dal titolo “Il pianeta Terra e altri rifugi” in programma giovedì 14 gennaio alle 18, online su Microsoft Teams, nell’ambito delle attività del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura.

Il webinar, aperto a tutti, si rivolge in particolare agli studenti del corso di Architettura e Composizione I e prende spunto dalle esercitazioni progettuali in corso dedicate al tema del rifugio in senso ampio, affrontate allo scopo di innescare una riflessione su come l’architettura debba relazionarsi ai nuovi modi di vita che l’attuale crisi sanitaria globale sta imponendo.

Aprirà il seminario il prof. Enrico Foti, direttore del Dicar. Il dibattito sarà presentato e moderato da Simona Calvagna, docente di Architettura e composizione architettonica I e Laboratorio del Dicar.