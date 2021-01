“Sicilia deve entrare in zona rossa”: l’annuncio di Musumeci [VIDEO]

Sicilia in zona rossa a partire da domani, venerdì 15 gennaio. Questa la richiesta fatta dal governatore Musumeci al ministro Speranza in data odierna.

La Sicilia potrebbe diventare zona rossa già a partire da domani, venerdì 15 gennaio. Lo annuncia tramite un breve video pubblicato dai canali della Regione Siciliana il governatore Nello Musumeci, a fronte del crescente numero di contagi che interessa l’Isola da settimane. Musumeci ha richiesto la zona rossa al ministro Speranza, ma non si escludono provvedimenti autonomi.

Se il governo non dovesse accettare la proposta fatta dalla Regione Siciliana, infatti, sarà lo stesso Musumeci, tramite propria ordinanza, a delimitare alcune aree della Regione in zona rossa, come annunciato. Oggi, in Sicilia, si sono registrati 1.867 nuovi casi, di cui +581 a Catania e provincia. Nella giornata di ieri, invece, si sono sfiorati i 2000 contagi.