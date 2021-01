Ancora controlli per chi rientra in Sicilia: dove fare il tampone a Catania

Stai rientrando in Sicilia? Le informazioni su dove fare il tampone a Catania, su come registrarsi al portale della Regione Sicilia e su cosa fare se si è positivi.

Con Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana, è stata prorogata al 15 gennaio la campagna di screening per Covid-19 per i cittadini rientrati sul territorio. Chi rientrerà in Sicilia nel corso dei prossimi giorni sarà, dunque, obbligato a sottoporsi allo screening. Ecco come e dove fare il tampone.

Dove fare il tampone a Catania

Per quanto riguarda la provincia di Catania, rimangono attivi i cinque punti dedicati:

Terminal C Aeroporto

Porto

drive-in “ex Mercato Ortofrutticolo”

drive-in “PTA San Giorgio”

drive-in “PTA San Luigi”

I tre drive-in saranno operativi da lunedì a domenica, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Come registrarsi al portale della Regione Sicilia

Secondo le disposizioni del Presidente della Regione Siciliana, chiunque arrivi in Sicilia dovrà registrarsi sul portale della Regione Siciliana ed essere in possesso dell’esito negativo del tampone molecolare effettuato nelle ultime 48 ore. Per registrarsi, occorre collegarsi al sito www.siciliacoronavirus.it e selezionare la voce “Clicca qui” sotto la dicitura “Rientri in Sicilia?”.

Successivamente, occorrerà compilare la scheda di registrazione e cliccare su “Salva”.

Dallo screening sono esclusi i pendolari e coloro che si siano allontanati dall’Isola, nei giorni immediatamente antecedenti, per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a quattro giorni.

Cosa fare se si è positivi al Covid

I passeggeri che risulteranno positivi al test antigenico saranno isolati in un’apposita stanza e sottoposti a tampone molecolare, il cui esito sarà comunicato nel giro di poco tempo. In caso di positività confermata, il passeggero sarà preso in carico dall’Asp.

Qualora la persona che fa rientro non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare ha diverse opzioni:

può recarsi presso le postazioni drive-in dell’ex Mercato Ortofrutticolo, del PTA San Luigi o del PTA San Giorgio per sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo verranno adottate le procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare. In caso di esito negativo, il soggetto potrà recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico dopo cinque giorni.

dell’ex Mercato Ortofrutticolo, del PTA San Luigi o del PTA San Giorgio per sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo verranno adottate le procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare. In caso di esito negativo, il soggetto potrà recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico dopo cinque giorni. recarsi presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con l’obbligo per la struttura stessa di darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp.

Chi non intende seguire nessuna delle precedenti procedure ha l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni, presso il proprio domicilio dandone comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all’Asp di pertinenza (a tal fine i cittadini potranno consegnare l’apposito modulo di autocertificazione al personale presente nelle postazioni dedicate).