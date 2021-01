Scuole Catania: la lista completa delle elementari

Le scuole elementari di Catania sono diverse e numerose: ecco quali sono gli istituti presenti al centro della città etnea.

Il momento delle iscrizioni a scuola per il nuovo anno scolastico è ormai prossimo e ogni genitore, è risaputo, vorrebbe fare la scelta migliore sulle scuole da far frequentare ai propri figli. Per tale ragione, strumenti come elenchi dai quali valutare e poter selezionare le scuole in cui poter iscrivere i propri figli sono decisamente utili.

Allo sesso modo, soprattutto in un anno complicato come quello del Coronavirus, anche una guida per le iscrizioni a scuola è di certo un mezzo fondamentale per molti genitori. Ecco dunque quali sono le scuole di Catania di I grado o le scuola a Catania primarie e alcuni suggerimenti per l’iscrizione.

Scuole elementari Catania (Scuole primarie Catania)

CD ANNESSA AL CONVITTO NAZ.LE CUTELLI – VIA VITTORIO EMANUELE, 56 CATANIA 095 6136407

– VIA VITTORIO EMANUELE, 56 CATANIA 095 6136407 CD DE AMICIS – VIA ELEONORA D’ANGIO’, 79/bis CATANIA 095 433393

– VIA ELEONORA D’ANGIO’, 79/bis CATANIA 095 433393 CD RAPISARDI – VIA AOSTA, 31 CATANIA 095 506475

– VIA AOSTA, 31 CATANIA 095 506475 CD VERGA G. – VIA G.LEOPARDI, 89/B CATANIA 095 387210

– VIA G.LEOPARDI, 89/B CATANIA 095 387210 IC BATTISTI – VIA S.M. DELLE SALETTE, 76 CATANIA 095 341340

– VIA S.M. DELLE SALETTE, 76 CATANIA 095 341340 IC BRANCATI – STRADALE S. TEODORO CATANIA 095 457478

– STRADALE S. TEODORO CATANIA 095 457478 IC CAMPANELLA-STURZO – VIALE BUMMACARO, 8 CATANIA 095 575046

– VIALE BUMMACARO, 8 CATANIA 095 575046 IC CAVOUR – VIA CARBONE, 6 CATANIA 095 310480

– VIA CARBONE, 6 CATANIA 095 310480 IC COPPOLA-CARONDA – VIA MEDAGLIE D’ORO, 25 CATANIA 095 350272

– VIA MEDAGLIE D’ORO, 25 CATANIA 095 350272 IC DE ROBERTO – VIA CONFALONIERI, 9/D CATANIA 095 350144

– VIA CONFALONIERI, 9/D CATANIA 095 350144 IC DELEDDA – PIAZZA MONTESSORI CATANIA 095 360913

– PIAZZA MONTESSORI CATANIA 095 360913 IC DIAZ-MANZONI – VIA BASILE, 28 CATANIA 095 326681

– VIA BASILE, 28 CATANIA 095 326681 IC DUSMET-DORIA – VIA CASTAGNOLA, 13 CATANIA 095 571356

– VIA CASTAGNOLA, 13 CATANIA 095 571356 IC FONTANAROSSA – VIA FONTANAROSSA, 9 CATANIA 095 340566

– VIA FONTANAROSSA, 9 CATANIA 095 340566 IC GIUFFRIDA – VIALE AFRICA, 198 CATANIA 095 7465996

– VIALE AFRICA, 198 CATANIA 095 7465996 IC ITALO CALVINO – VIA BRINDISI, 11 CATANIA 095 336121

– VIA BRINDISI, 11 CATANIA 095 336121 IC MALERBA-LEOPARDI-RECUPERO – VIA PIDATELLA, 127 CATANIA 095 383854

– VIA PIDATELLA, 127 CATANIA 095 383854 IC MONTESSORI-MASCAGNI – VIA G. DI GREGORIO, 22 CATANIA 095 201922

– VIA G. DI GREGORIO, 22 CATANIA 095 201922 IC DI GUARDO-QUASIMODO – VIA S. VITALE, 22 CATANIA 095 7440026

– VIA S. VITALE, 22 CATANIA 095 7440026 IC PARINI – VIA S.QUASIMODO, 3 CATANIA 095 497892

– VIA S.QUASIMODO, 3 CATANIA 095 497892 IC PETRARCA – VIA GIOVIALE, 11 CATANIA 095 7141765

– VIA GIOVIALE, 11 CATANIA 095 7141765 I.C. PIZZIGONI-CARDUCCI – VIA SIENA, 5 CATANIA 095 434300

– VIA SIENA, 5 CATANIA 095 434300 IC SAN GIORGIO – STR.LE SAN GIORGIO, 29 CATANIA 095 570530

– STR.LE SAN GIORGIO, 29 CATANIA 095 570530 IC SAURO-GIOVANNI XXIII – VIA DAMIANO CHIESA 5 CATANIA 095 354535

– VIA DAMIANO CHIESA 5 CATANIA 095 354535 IC TEMPESTA – VIA GRAMIGNANI 97 CATANIA 095 345083

– VIA GRAMIGNANI 97 CATANIA 095 345083 IC V. DA FELTRE – VIA DURANTE, 13 CATANIA 095 471061

– VIA DURANTE, 13 CATANIA 095 471061 IC VESPUCCI-CAPUANA-PIRANDELLO – VIA ZAPPALA’ GEMELLI 3 CATANIA 095 345181

– VIA ZAPPALA’ GEMELLI 3 CATANIA 095 345181 IC XX SETTEMBRE – VIA SIGNORELLI, 1 CATANIA 095 434114

– VIA SIGNORELLI, 1 CATANIA 095 434114 IC SAN GIOVANNI BOSCO – VIA LEOTTA, 13 CATANIA 095 455155

– VIA LEOTTA, 13 CATANIA 095 455155 MM CPIA 1 – VIA VESCOVO MAURIZIO, 82 CATANIA

– VIA VESCOVO MAURIZIO, 82 CATANIA SM ANNESSA CONV. NAZ.LE CUTELLI – VIA VITTORIO EMANUELE, 56 CATANIA 095 6136407

– VIA VITTORIO EMANUELE, 56 CATANIA 095 6136407 SM DANTE ALIGHIERI – VIA CAGLIARI, 59 CATANIA 095 438306

– VIA CAGLIARI, 59 CATANIA 095 438306 SM MAIORANA – VIA CESARE BECCARIA, 87 CATANIA

Catania Scuole: come iscriversi

Già da qualche anno, ma in particolare per il 2020, le iscrizioni a scuole primarie Catania vengono effettuate online. In particolare, si usa il servizio “Iscrizione alla scuola online” reso disponibile ai genitori che devono iscrivere i propri figli direttamente dal Miur, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Per l’accesso al servizio bisogna avere delle credenziali, ma si può anche accedere con la SPID o con le credenziali Polis per i docenti. Dopo essersi iscritti al sito, bisogna inserire alcuni dati, tra i quali quelli dell’alunno da iscrivere a scuola e l’istituto selezionato.

Per una guida completa sulla procedura di iscrizione online, qui.