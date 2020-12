Bonus auto 2021: come funzionerà e quali modelli acquistare

Il bonus auto 2021 permetterà di acquistare vetture elettrice, ibride e a bassa emissione, approfittando di uno sconto sul prezzo del veicolo. Ecco come funzionerà nel dettaglio.

Il Bonus auto 2021, contenuto nella nuova manovra di bilancio, avrà la funzione di incentivare l’acquisto di vetture ibride, elettriche e a bassa emissione. L’incentivo permetterà a coloro che acquisteranno un modello di auto green di godere di uno sconto sul prezzo del veicolo, e sono molti, infatti, quanti pensano di approfittare del bonus auto 2021 per rottamare la propria vettura e sostituirla con una più moderna. Vediamo, quindi, i finanziamenti stanziati per la misura e alcuni modelli di auto acquistabili beneficiando dello sgravio.

Bonus auto 2021: i finanziamenti messi in campo

Secondo una prima stima, effettuata dalla Commissione Attività Produttive, il finanziamento complessivo della nuova misura economica si aggirerà intorno ai 420 milioni di euro. Di questi, 120 saranno destinati all’acquisto di auto green, 250 milioni riguarderanno le Euro 6, mentre 50 milioni andranno ad agevolare il ricambio di veicoli commerciali.

L’incentivo all’acquisto di auto elettriche o ibride resterà valido per tutto il 2021, mentre quello relativo alle Euro 6, che necessita di contestuale rottamazione di veicoli con almeno dieci anni di anzianità, varrà soltanto per il primo semestre del prossimo anno.

Le vetture a bassa emissione, quelle da 0 a 60 g/km di Co2, potranno godere degli incentivi già previsti, con conseguente rottamazione e sconto del venditore, sconto che potrà raggiungere i 1o mila euro. Le Euro 6, con emissioni da 61 a 135 g/Km di Co2, potranno essere comprate approfittando di uno sconto fino a 3.500 euro per i primi sei mesi dell’anno.

Il bonus auto 2021 conferma quanto già previsto dal Decreto Rilancio, ma somma l‘extra bonus di 2000 euro per i veicoli elettrici e ibridi, da aggiungere agli incentivi già esistenti. Introduce, invece, un bonus di 1500 euro per le vetture euro 6 di ultima generazione, ma, in entrambi i casi, lo sconto si applica in presenza di rottamazione e con un bonus aggiuntivo di 2000 euro richiesto al venditore.

Bonus auto 2021: quali modelli comprare

Il bonus auto convincerà molti a sostituire la propria auto con una più nuova ed ecologica. Ma quali vetture rientrano nel bonus e come scegliere? Abbiamo riportato una lista con alcuni dei modelli acquistabili sul mercato.

Auto elettriche

Nuova Tucson Hybrid C-SUV: 29.400€ in su.

Smart EQ For Two: 25.000€ in su.

Nuova Fiat 500 elettrica: 26.100€.

Mini Cooper SE: 33.900€.

DS 3 Crossback E-Tense: 39.600 €.

Auto Euro 6