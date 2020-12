Incidente sulla Palermo-Catania, tir si ribalta sul guard-rail

Tragedia sfiorata lungo la Palermo-Catania: un uomo, colto da malore, non sarebbe riuscito a mantenere il controllo del tir guidato anche a causa del forte vento.

Questa mattina, intorno alle ore 11, sull’autostrada Palermo-Catania e, in particolare, in un viadotto nella zona di Termini Imerese (in direzione del capoluogo) un tir si è ribaltato, finendo sul guard-rail. Quanto successo avrebbe provocato non pochi disagi: si sarebbero, di fatto, formate lunghe code lungo il tratto stradale coinvolto.

L’uomo alla guida del mezzo sarebbe stato colpito da un malore e, per via del forte vento, non sarebbe riuscito a tenere il controllo del tir.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale, oltre che i sanitari che hanno condotto il malcapitato in ospedale: le sue condizioni non risulterebbero preoccupanti.