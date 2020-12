Riapre la Circonvallazione di Catania: concluso cantiere metro

A distanza di diversi mesi, fra poche ore riaprirà completamente la Circonvallazione di Catania.

Buone notizie per i cittadini e gli automobilisti di Catania. Domani, martedì 22 dicembre alle ore 9.30, il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore regionale Marco Falcone, oltre che il direttore generale della Fce Salvo Fiore, riapriranno al flusso veicolare il tratto di viale Felice Fontana (Circonvallazione) chiuso dall’aprile del 2017, per la conclusione del cantiere esterno per i lavori di costruzione della fermata metropolitana Fontana-Ospedale Garibaldi.

Di conseguenza, verrà eliminata la deviazione stradale e interamente riaperta la Circonvallazione di Catania, senza costringere più gli automobilisti a tortuosi giri.

L’apertura della Circonvallazione costituisce un grande passo avanti verso il completamento dei lavori della tratta di metropolitana Nesima- Monte Po’, lunga 1,7 km con 2 stazioni (Fontana e Monte Po) che è prevista entro il 2021. In tal modo l’attuale tratta di metropolitana Nesima-Stesicoro (lunga 8,8 km con 9 stazioni) sarà estesa a 10,5 km, con 11 stazioni. Per l’occasione verrà fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori sotterranei di costruzione della metropolitana cittadina e le prospettive di sviluppo della grande opera di mobilità sostenibile, che entro il 2027 dovrebbe estendersi fino a Paternò.