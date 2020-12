Smart working in pigiama danneggia la salute mentale: ne parla una ricerca

È l'incredibile risultato emerso da una ricerca accademica: rimanere in pigiama per lavorare può deteriorare la salute mentale, perciò è importante vestirsi normalmente, anche quando si lavora da casa.

Sembra impossibile, eppure è stato dimostrato scientificamente: restare in pigiama mentre si lavora a casa può danneggiare la salute mentale.

Certo, non doversi vestire di tutto punto e trascorrere la giornata in pigiama o dentro una calda e comoda tuta è uno degli allettanti vantaggi dello smart working ma attenzione ai “rischi sul lavoro da casa”! Un recente studio australiano, pubblicato sul Medical Journal of Australia avverte infatti che rimanere in pigiama per lavorare può provocare un deterioramento della salute mentale.

Lo studio è stato condotto tra aprile e maggio, nel pieno del lockdown, e vi ha preso parte un team di 163 accademici e ricercatori provenienti da diverse zone del Paese. Dai risultati dello studio emerge che coloro che lavoravano da casa restando in pigiama manifestavano delle condizioni di salute mentale peggiori rispetto a chi, invece, soprattutto avendo dei figli piccoli a casa, era indotto a vestirsi normalmente.

In conclusione allo studio condotto dagli accademici del Woolcock Institute of Medical Research di Sydney si legge: “una maggiore percentuale di persone che indossano il pigiama durante le ore di lavoro riporta un declino di salute mentale durante la pandemia rispetto a chi si veste prima di andare al computer“.

“La dura realtà delle grandi città, con alti costi immobiliari, fa sì che molti accademici e ricercatori non possano permettersi case con studi o aree di lavoro separate“, scrivono gli autori della ricerca Cindy Thamrin e David Chapman.

La ricerca ha inoltre messo in luce alcuni interessanti dati sulla: stando all’indagine dei ricercatori australiani, chi è chiamato a svolgere compiti specifici è risultato maggiormente produttivo di ricercatori ancora alle prime armi, che invece hanno incontrato qualche difficoltà.