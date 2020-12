Lockdown di Natale, Italia verso zona arancione: “Necessarie misure restrittive”

Zona rossa nei giorni festivi o zona arancione in tutta Italia a partire dalla prossima settimana. In queste ore il Governo sta prendendo una decisione sulle ulteriori strette che verranno adottate nel Paese in vista delle festività natalizie.

Ulteriori misure restrittive in arrivo per le festività natalizie. Ormai non è più solo un’ipotesi: la decisione definitiva arriverà già stasera o domani. Nei prossimi giorni, quindi, l’Italia potrebbe diventare, quindi, un’unica zona rossa o arancione: non sono ancora certe, infatti, le modalità di queste restrizioni.

Il Presidente del consiglio Giuseppe Conte, anche a seguito degli assembramenti che si sono venuti a creare nel weekend in tutte le grandi città, ha dichiarato, infatti, in un’intervista a La Stampa: “Si rende necessaria qualche ulteriore misura restrittiva. Ci stiamo riflettendo in queste ore. Dobbiamo scongiurare a ogni costo una terza ondata”.

A spingere il Governo verso queste nuove misure restrittive, oltre all’elevato numero di morti e contagi, è la notizia che molte persone hanno prenotato interi casali e agriturismi tra il 31 dicembre e il 2 gennaio, in modo da aggirare il blocco di Capodanno.

“Quando leggo di persone che si stanno adoperando per organizzare feste clandestine a Capodanno, beh, questo fa male. Chi partecipa a questi veglioni proibiti mette a rischio se stesso, i propri cari, i propri amici e tutte le persone a cui dice di volere bene. Per questo ripeto agli italiani: non lo fate, ve ne prego“, ha dichiarato il premier Giuseppe Conte.

Lockdown di Natale: tutte le ipotesi

Oggi il Comitato Tecnico- Scientifico si riunirà per orientare il Governo sulle misure da intraprendere. Il Cts, comunque, spinge per stabilire zone rosse almeno nei giorni festivi ma, per trovare un compromesso, il Governo potrebbe decidere anche per un’unica zona arancione dal 20 dicembre al 6 gennaio.

Ecco quali sarebbero, quindi, gli scenari possibili: