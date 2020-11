Studente Unict muore per Covid: il messaggio dell’Ateneo

L'Università degli Studi di Catania scrive sulla sua pagina un messaggio di cordoglio per lo studente Unict scomparso a causa del Coronavirus.

La notizia della sua scomparsa era arrivata ieri: Samuel Garozzo di 29 anni, figlio di un cancelliere del Tribunale del capoluogo etneo, è scomparso a causa del Coronavirus. Secondo le indiscrezioni, il giovane non era affetto da nessuna patologia.

Samuel era uno studente dell’Università di Catania ed era iscritto al corso di laurea magistrale in Electrical Engineering. L’Ateneo catanese ha pubblicato un messaggio sulla sua pagina Facebook per ricordare il giovane scomparso: “L’Ateneo, in tutte le sue componenti, è profondamente scosso e addolorato per questa vita prematuramente spezzata, vinta da questa terribile malattia che ormai da mesi assedia l’umanità, sconvolgendo le esistenze di ciascuno di noi, mortificando tante speranze come quella del nostro studente.

Al tempo stesso, la nostra comunità conferma la propria fiducia nella ricerca, che certamente permetterà di individuare gli efficaci rimedi contro il virus, e nell’impegno quotidiano e encomiabile di migliaia di medici, infermieri e operatori sanitari sul fronte dell’assistenza ai pazienti, affinché anche il sacrificio di Samuel non resti vano”.